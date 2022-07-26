Ordu’da hafif ticari araç, otomobile arkadan çarptı: 2 ölü

Önünde seyreden otomobile arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 68 yaşındaki kadın ile 20 yaşındaki genç, hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi de yaralandı.

Ordu’nun Altınordu ilçesinin Yalçın Yamaner Bulvarı'nda seyir halinde olan Enver Akkuş yönetimindeki 55 NM 452 plakalı hafif ticari araç, akşam saatlerinde dikkatsizlik sonucu önünde seyreden Ahmet Küçükhasan yönetimindeki 52 RC 565 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 ölü, 4 yaralı

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, hafif ticari araçtaki Bediye Akkuş'un (68) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan ve akraba olan Enver, Tufan ve Mahmut Akkuş ile otomobil sürücüsü Ahmet ve yanında bulunan Büşra Küçükhasan, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Biri de hastanede can verdi

DHA’nın haberine göre tedaviye alınan yaralılardan Tufan Akkuş (20) da, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.