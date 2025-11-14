Abone ol: Google News

Ordu'da inşaatta akıma kapıldı

Gölköy ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılıp, yaklaşık 2,5 metreden düşen 34 yaşındaki Ertaş Ufak, hayatını kaybetti.

  • Ertaş Ufak, Gölköy'de çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak 2,5 metreden düşerek hayatını kaybetti.
  • Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ufak, kurtarılamadı.
  • Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Ordu'nun Gölköy ilçesi Haruniye Mahallesi’nde Ertaş Ufak, inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılarak yaklaşık 2,5 metreden zemine düştü.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alınan Ufak, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Çamaş Merkez Camisi’nde bugün kılınan öğle namazının ardından Ertaş Ufak, aynı ilçedeki aile mezarlığında defnedildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

