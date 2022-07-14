Petrol
96.45
-3.13%
Euro
17.4724
-0.53%
Dolar
17.4884
0.37%
Altın
958.91
-1.26%
Borsa
239
-0.74%
Bitcoin
349.629
0.91%
BTXN Coin
7.29
0.96%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Ordu’da izne gelen genç babasını öldürdü, annesi ile kardeşini yaraladı

    Askerden hava değişimi iznine gelen genç, tartıştığı babası, annesi ve kız kardeşini bıçakladı. Hastaneye kaldırılan baba hayatını kaybetti, yaralı anne ile kızı tedaviye alındı.
    • 14.07.2022 - 16:32
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 16:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ordu’da izne gelen genç babasını öldürdü, annesi ile kardeşini yaraladı

    Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Nurettin Mahallesi'nde dün gece bir dehşet yaşandı…

    Psikolojik sorunları olan ve askerden hava değişimi iznine gelen Emirhan G. (27), bilinmeyen nedenle ailesi ile tartıştı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Emirhan G., mutfaktan aldığı bıçakla önce babası Adem G.'yi ardından annesi Adile ve kız kardeşi Gizem G.'yi bıçakladı.

    Baba öldü

    İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ağır yaralı olan Adem G. ile Adile ve Gizem G., ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    Adem G., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

    Ordu’da izne gelen genç babasını öldürdü, annesi ile kardeşini yaraladı #1

    Gözaltına alındı

    Anne ve kızının tedavileri ise devam ediyor.

    DHA’nın haberine göre Emirhan G., gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

    Ordu’da izne gelen genç babasını öldürdü, annesi ile kardeşini yaraladı #2


    İlginizi Çekebilir

    Genç Esra, getiri garantisi veren bir sistem buldu
    Btcrobo

    Genç Esra, getiri garantisi veren bir sistem buldu

    13 Temmuz Çarşamba güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
    Gündem

    13 Temmuz Çarşamba güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü çiftlik evinde öldürüldü
    Gündem

    Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü çiftlik evinde öldürüldü

    Görüş Bildir