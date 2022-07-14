Ordu’da izne gelen genç babasını öldürdü, annesi ile kardeşini yaraladı

Ordu’da izne gelen genç babasını öldürdü, annesi ile kardeşini yaraladı

Askerden hava değişimi iznine gelen genç, tartıştığı babası, annesi ve kız kardeşini bıçakladı. Hastaneye kaldırılan baba hayatını kaybetti, yaralı anne ile kızı tedaviye alındı.

Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Nurettin Mahallesi'nde dün gece bir dehşet yaşandı…

Psikolojik sorunları olan ve askerden hava değişimi iznine gelen Emirhan G. (27), bilinmeyen nedenle ailesi ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Emirhan G., mutfaktan aldığı bıçakla önce babası Adem G.'yi ardından annesi Adile ve kız kardeşi Gizem G.'yi bıçakladı.

Baba öldü

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olan Adem G. ile Adile ve Gizem G., ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Adem G., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Gözaltına alındı

Anne ve kızının tedavileri ise devam ediyor.

DHA’nın haberine göre Emirhan G., gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.