Ordu'da namaza giden yaşlı adama el freni çekilmeyen otomobil çarptı Namaz için camiye giden 76 yaşındaki adam, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu belirtilen otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybederken otomobilin sahibi serbest bırakıldı.

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DHA

Ordu'nun Korgan ilçesinde el frenini çekmeyi unutan sürücü dehşet saçtı...

Tepe Mahalle Hükümet Caddesi'nde 47 yaşındaki Alaattin Y., otomobilini otoparka bıraktı.

Park halinde duran otomobil, bir anda geriye doğru kaymaya başladı.

Yokuş aşağı hızlı ve sürücüsüz olarak hareket eden otomobil, öğle namazı için camiye giden 76 yaşındaki Mehmet Kesen'e çarptı.

Öldüğü belirlendi

Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Sağlık ekibinin kontrolünde Kesen'in öldüğü belirlendi.

Cenaze töreni düzenlendi

Kesen, Korgan Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Sürücü serbest bırakıldı

Kazadan sonra gözaltına alınan ve el frenini çekmeyi unuttuğu belirtilen otomobil sürücüsü ise çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

O anlar kaydedildi

Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.