Ordu'da patpat kazası:1 ölü

Ünye ilçesinde eşiyle fındık bahçesinde çalışırken, patpat aracının devrilmesi sonucu yaralanan 61 yaşındaki adam, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ordu Ünye ilçesinin Fatih Mahallesi'nde fındık bahçesine giden 61 yaşındaki Ahmet Karagöz kaza geçirdi.

Eşi ile fındık toplayan Karagöz, patpat olarak adlandırılan tarım aracının kontrolden çıkması sonucu devrildi.

İHA'nın aktarımına göre, kaza nedeniyle sürücü ve eşi Beyhan Karagöz yaralandı.

Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı

Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan çiftten Ahmet Karagöz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.