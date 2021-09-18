Ordu’da sevgilisi ile ormanda vurulan kişi öldü

Ordu’da sevgilisi ile ormanda vurulan kişi öldü

Kız arkadaşıyla ormanlık alanda bulunan bir kişi, aracın içinde silahla vurularak öldürüldü. 28 yaşındaki genç kadının yaralandığı olay sonrası polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin peşine düştü.

Ordu’nun Ünye ilçesinde bulunan Asarkaya Kent Ormanı'ndaki alanda bulunan Ulaş Kuyumcu (42) ile yanındaki M.Ö isimli 28 yaşındaki kadın, iddiaya göre silahlı saldırıya uğradı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ulaş Kuyumcu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

EKİPLER, SİLAHLI SALDIRGANI ARIYOR

Olayda yaralanan M.Ö. isimli kadın ise sağlık ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, olayı gerçekleştiren şahsın bulunması için çalışma başlatırken, konuyla ilgili soruşturma sürüyor.