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Ordu’da trafiğin ortasında drift kamerada

Ordu’da trafiğin ortasında drift kamerada

Trafiği durdurup yolun ortasında drift yapan şahısların hem kendi hem diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attığı o anlar kameraya yansıdı.