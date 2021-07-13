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    Ordu’da trafiğin ortasında drift kamerada

    Trafiği durdurup yolun ortasında drift yapan şahısların hem kendi hem diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attığı o anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 13.07.2021 - 14:34
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 14:39
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    Ordu’da trafiğin ortasında drift kamerada

    Ordu’nun Ünye ilçesi Curi mevkisi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde iki sürücü, gece geç saatlerde dirft atmaya başladı.

    Akan trafiği durduran şahıslar, tehlikeli hareketler yaptı.

    Şahısların hem kendi hem diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attığı o anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    PLAKAYI SÖKTÜLER

    Yol ortasında drift atan magandaların, araçlarındaki plakayı söktüğü görüldü.

    Polis, drift yapan şahısların tespiti için çalışma başlattı.

    Ordu’da trafiğin ortasında drift kamerada VİDEO

    Ordu’da trafiğin ortasında drift kamerada #1

    Ordu’da trafiğin ortasında drift kamerada #2

    Ordu’da trafiğin ortasında drift kamerada #3

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