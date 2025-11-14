Ordu'da yaşlı adam cuma namazı sırasında kalp krizi geçirdi

- Ünye'de camiye giden yaşlı adam, cuma namazı sırasında kalp krizi geçirdi.
- Cami cemaati durumu yetkililere bildirirken sağlık ekipleri acil müdahalede bulundu.
- Hastaneye kaldırılan Nuri Aksöyek'in hayati tehlikesi bulunmuyor.
Ordu'nun Ünye ilçesinde korkutan anlar...
Cuma namazı kılmak üzere torunu ile birlikte camiye giren Nuri Aksöyek, cami içerisine adım attıktan kısa bir süre sonra aniden fenalaştı.
DENGESİNİ KAYBEDİP YERE YIĞILDI
Dengesini kaybeden Aksöyek, baygınlık geçirerek yere düştü.
Cami cemaati, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
KALP MASAJI YAPILDI
Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, Aksöyek'e olay yerinde kalp masajı uyguladı.
Yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nuri Aksöyek'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan, yaşlı adamın camiye girdikten sonra fenalaşarak yere yığılma anları, caminin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.