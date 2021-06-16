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    Osmaniye’de cezaevinden çıktı, 9 motosiklet çaldı

    15 gün önce hırsızlık suçundan cezaevinden tahliye olan şüpheli, 10 gün içerisinde 9 motosiklet çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, saklandığı bağ evinde gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
    • İHA
    • 16.06.2021 - 10:00
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 10:22
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    Osmaniye’de cezaevinden çıktı, 9 motosiklet çaldı

    Osmaniye’nin Alibeyli ve Esenler mahalleleri başta olmak üzere farklı mahallerde motosiklet hırsızlığı ihbarı alan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı.

    Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki 100’ün üzerinde güvenlik kamerasını titizlikle inceleyen ekipler, şüphelinin daha önceden 20 farklı motosiklet hırsızlığına karışan ve yaklaşık 15 gün önce hırsızlık suçundan cezaevinden tahliye olan K.U. (28) olduğunu belirledi.

    BAĞ EVİNDE YAKALANDI

    K.U.’nun yakalanması için çalışma başlatan ekipler, yapılan fiziki takip sonucunda ormanlık alanda saklandığını tespit etti.

    Ormanlık alan içerisinde bulunan bağ evine operasyon düzenleyen ekipler, K.U.’yu kıskıvrak gözaltına aldı.

    Cezaevinden çıktı, 10 günde 9 motosiklet çaldı VİDEO

    YİNE TUTUKLANDI

    Emniyetteki ifadesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu için hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiğini ve çaldığı motosikletleri aynı gün içerisinde tanımadığı kişilere 200-300 lira karşılığında sattığını itiraf eden K.U., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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