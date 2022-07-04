Osmaniye'de dışarı çıkan 2 kuzenden haber alınamıyor

Kuzeniyle birlikte babasının yanına gideceklerini söyleyen 16'lı yaşlardaki 2 gence ulaşılamıyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Ahmet Buğra Akboğa ile hala oğlu 14 yaşındaki Rıdvan Bodur, sebze halindeki esnaf babasının yanına gideceklerini söyleyip dışarı çıktı.

Akşam saatlerinde kuzenler eve gelmeyince, telaşlı aileleri ihbarda bulundu.

Geceden beri aranıyorlar

İki gündür aranan oğlu ve yeğeni için yardım isteyen Bedriye Bodur, "Dün geceden bu yana aramamıza rağmen bulamadık. Emniyete kayıp başvurusunda bulunduk. Gören ya da bulanların 112'ye bildirmelerini istiyorum." dedi.

"Çocuklar yanıma hiç gelmedi"

Ahmet Buğra Akboğa'nın babası Rüstem Akboğa ise, "Yanıma gelmek için dün evden çıkan çocuklar gelmedi. Ablam Bedriye Bodur da benim yanımda oldukları düşüncesine kapılıp hiç aramamış. Ancak çocuklar hiç gelmedi. Akşam eve gittiğimde evde yoklardı. Aramaya başladık ama bir türlü bulamadık. Emniyet ve jandarma ekiplerine bilgi verdik. Arama çalışmaları başlatıldı." şeklinde konuştu.





