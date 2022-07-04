Petrol
113.64
1.80%
Euro
17.5564
0.44%
Dolar
16.831
0.46%
Altın
979.55
0.36%
Borsa
241
-1.37%
Bitcoin
334.803
3.69%
BTXN Coin
7.03
2.77%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Osmaniye'de dışarı çıkan 2 kuzenden haber alınamıyor

    Kuzeniyle birlikte babasının yanına gideceklerini söyleyen 16'lı yaşlardaki 2 gence ulaşılamıyor.
    • 04.07.2022 - 16:43
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 16:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Osmaniye'de dışarı çıkan 2 kuzenden haber alınamıyor

    Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Ahmet Buğra Akboğa ile hala oğlu 14 yaşındaki Rıdvan Bodur, sebze halindeki esnaf babasının yanına gideceklerini söyleyip dışarı çıktı.

    Akşam saatlerinde kuzenler eve gelmeyince, telaşlı aileleri ihbarda bulundu.

    Geceden beri aranıyorlar

    İki gündür aranan oğlu ve yeğeni için yardım isteyen Bedriye Bodur, "Dün geceden bu yana aramamıza rağmen bulamadık. Emniyete kayıp başvurusunda bulunduk. Gören ya da bulanların 112'ye bildirmelerini istiyorum." dedi.

    "Çocuklar yanıma hiç gelmedi"

    Ahmet Buğra Akboğa'nın babası Rüstem Akboğa ise, "Yanıma gelmek için dün evden çıkan çocuklar gelmedi. Ablam Bedriye Bodur da benim yanımda oldukları düşüncesine kapılıp hiç aramamış. Ancak çocuklar hiç gelmedi. Akşam eve gittiğimde evde yoklardı. Aramaya başladık ama bir türlü bulamadık. Emniyet ve jandarma ekiplerine bilgi verdik. Arama çalışmaları başlatıldı." şeklinde konuştu.

    Osmaniye de dışarı çıkan 2 kuzenden haber alınamıyor #1

    Osmaniye de dışarı çıkan 2 kuzenden haber alınamıyor #2


    İlginizi Çekebilir

    Kurban Bayramı arifesi resmi tatil mi? 8 Temmuz Cuma 2022...
    Gündem

    Kurban Bayramı arifesi resmi tatil mi? 8 Temmuz Cuma 2022...

    Sınırsız fırsatlardan siz de yararlanın
    Metabot

    Sınırsız fırsatlardan siz de yararlanın

    WhatsApp'a 'çevrimdışı ol' özelliği geliyor
    Teknoloji

    WhatsApp'a 'çevrimdışı ol' özelliği geliyor

    Görüş Bildir