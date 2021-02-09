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Osmaniye'de, durdurulan şüpheli araçtan 10 mülteci çıktı

Osmaniye'de, durdurulan şüpheli araçtan 10 mülteci çıktı

Şüphe üzerine ekipler tarafından Osmaniye'de durdurulan bir araçtan, yasa dışı yollar ile Türkiye'ye girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 10 mülteci çıktı.