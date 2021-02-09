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    Osmaniye'de, durdurulan şüpheli araçtan 10 mülteci çıktı

    Şüphe üzerine ekipler tarafından Osmaniye'de durdurulan bir araçtan, yasa dışı yollar ile Türkiye'ye girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 10 mülteci çıktı.
    • İHA
    • 09.02.2021 - 12:40
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 12:53
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    Osmaniye'de, durdurulan şüpheli araçtan 10 mülteci çıktı

    İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ile TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda ortak bir çalışma yürüttü.

    Çalışmalar sırasında, M.A.İ. isimli şahsa ait olduğu belirlenen 27 MA 1079 plakalı minibüs şüphe üzerine durduruldu. Araçta, yasa dışı yollarla Türkiye girdiği tespit edilen, resmi makamlarca verilen kimlik belgesi olmayan Suriye uyruklu 10 mülteci yakalandı.

    GÖÇ İDARESİ'NE TESLİM EDİLDİLER

    Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    Osmaniye de, durdurulan şüpheli araçtan 10 mülteci çıktı #1

    ŞOFÖRE ADLİ İŞLEM YAPILDI

    Araç şoförü M.A.İ. hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem yapıldı.

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