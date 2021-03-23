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    Osmaniye'de elektrik direği hırsızı tutuklandı

    Osmaniye'de elektrik direği hırsızı tutuklandı

    Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde demir elektrik direğini kesip, otomobili ile hurdacıya satmaya götüren şahıs, suçüstü yakalandı.
    • İHA
    • 23.03.2021 - 15:42
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 15:54
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    Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Koçlu köyünde yaşanan olayda, Ali S. adlı şahıs köyde bulunan demir elektrik direğini keserek otomobiline yükledi.

    Elektrik direğini hurdacıya götürmek isteyen şahsı yolda jandarma yakaladı. Elektrik direği ile birlikte yakalanan Ali S. gözaltına alındı.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Ali S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    elektrik

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