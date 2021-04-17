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    Osmaniye'de elektrikli bisiklet hırsızlığı

    İş yerinde park halinde duran elektrikli bisikleti sahibinin gözü önünde çalan hırsızın o anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 17.04.2021 - 08:51
    • Güncelleme : 17.04.2021 - 09:00
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    Osmaniye'de elektrikli bisiklet hırsızlığı

    Osmaniye'nin Cumhuriyet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde bir iş yerinde şarja takılı halde park edilen elektrikli bisiklet çalındı.

    HIRSIZ ÇALDI, SAHİBİ İZLEDİ

    Bisikletinin çalındığını fark eden vatandaş bir süre sonra hırsızın arkasından koşsa da yetişemedi. İş yerine dönen vatandaş hemen polisi aradı.

    Osmaniye'de elektrikli bisiklet hırsızlığı

    GÖZALTINA ALINDI

    Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine harekete geçerek iş yerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şahsın H.K. olduğunu tespit eden ekipler, yakalanması için çalışma başlattı.

    Şahıs kısa sürede yakalandı.Gözaltına H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Osmaniye de elektrikli bisiklet hırsızlığı #1

    Osmaniye de elektrikli bisiklet hırsızlığı #2

    Osmaniye de elektrikli bisiklet hırsızlığı #3

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