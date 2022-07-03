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    Osmaniye'de fuhuşla kandırdıkları erkekleri gasbeden çeteye tutuklama

    Ağlarına düşürdükleri erkek müşterilerine dansöz kıyafeti giydirip videoya alan çete, daha sonrasında kişileri gasbetti. Yapılan çalışma sonucunda 3 kişi tutuklandı.
    • 03.07.2022 - 11:46
    • Güncelleme : 03.07.2022 - 11:52
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    Osmaniye'de fuhuşla kandırdıkları erkekleri gasbeden çeteye tutuklama

    Gaziantep'ten Osmaniye'ye gelen fuhuş çetesi, ilişki vaadiyle kandırdıkları erkeklerin para cep telefonu, kol saati ve banka kartlarını silahla gasbetti.

    Erkek müşterilerini fuhuş yapma amacıyla kandırıp, onlara kadın iç çamaşırı giydirerek videoya alan çeteye yönelik, soruşturma başlatıldı.

    Teknik ve fiziki takip başlatan Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, 100'ün üzerinde güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine baskın yapan ekipler, A.K. isimli kadın ile A.Ş., T.Ö., V.Ş. ve M.Y.'yi gözaltına aldı.

    Dansöz kıyafeti giydirdiler

    Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, bıçak, dansöz kıyafetleri, kadın iç çamaşırları, cep telefonları, kol saatleri ve bir miktar para ele geçirildi.

    Şüphelilerin, fuhuş için anlaştıkları erkekleri eve çağırıp, dansöz ve kadın iç çamaşırı giydirdikleri, daha sonra videoya çektikleri belirlendi.

    3 kişiye tutuklama

    Şüphelilerin ayrıca erkek müşterileri silahla tehdit ederek para, cep telefonu, kol saati ve banka kartlarını gasbettikleri tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., A.Ş. ve T.Ö. tutuklandı, V.Ş. ile M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Osmaniye de fuhuşla kandırdıkları erkekleri gasbeden çeteye tutuklama #1

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    Osmaniye de fuhuşla kandırdıkları erkekleri gasbeden çeteye tutuklama #6

    Osmaniye de fuhuşla kandırdıkları erkekleri gasbeden çeteye tutuklama #7

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