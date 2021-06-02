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    Osmaniye'de hırsız, bir şey bulamadığı binadan semaver çaldı

    Hırsızlık amacıyla bir apartmanın etrafında keşif yapan hırsızlık şüphelisi şahıs, çalacak bir şey bulamayınca apartmanın asansör boşluğunda bulunan semaveri çalarak uzaklaştı.
    • İHA
    • 02.06.2021 - 08:52
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 09:18
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    Osmaniye'de hırsız, bir şey bulamadığı binadan semaver çaldı

    29 Mayıs’ta Osmaniye'deki Fakıuşağı Mahallesi 45007 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın çevresinde hırsızlık amacıyla keşif yapan bir şahıs, çalmaya değer bir şey bulamayınca apartmanın asansör boşluğunda bulunan semaveri çalarak götürdü..

    Semaverin yerinde olmadığını fark eden sahibi durumu polise bildirdi.

    İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı apartmana, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yönlendirildi.

    20 YAŞINDAKİ HIRSIZ TESPİT EDİLDİ

    Apartmanda bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, semaveri çalan şahsın daha önceden çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan B.K. (20) olduğunu belirledi.

    Osmaniye'de hırsız, bir şey bulamadığı binadan semaver çaldı VİDEO


    Osmaniye de hırsız, bir şey bulamadığı binadan semaver çaldı #1

    ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

    Yapılan fiziki takip sonucunda evinde saklandığı belirlenen şahıs, kaçmaya çalışırken ekipler tarafından yakalandı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    Osmaniye de hırsız, bir şey bulamadığı binadan semaver çaldı #2

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