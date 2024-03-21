Osmaniye'de horoz dövüşü yapanlara suçüstü! Ceza yağdı Kentte polis ekiplerince bir iş yerine yapılan baskında horoz dövüşü yaptıran 98 şahıs suçüstü yakalanırken, 94 şahsa horoz dövüştürerek kumar oynamaktan toplam 603 bin lira ceza kesildi.

İHA

Osmaniye'de polis ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan iş yeri görünümü verilmiş yerde horoz dövüşü düzenleyerek bahis oynatıldığı, çevre illerden de şahısların katılacağına (Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay) yönelik ihbar aldı ve harekete geçti.

Düzenlenen şok baskında 98 kişi yakalanırken, yakalanan şahıslardan işletme sahibi Erol S. ve Bahattin G., Mustafa K., Yusuf D. hayvanları dövüştürmek ve bahis oynatmak için yer sağlamak ve organize etmek suçlarından adli işlem yapılarak iş yerleri mühürlenerek kapatıldı.

Bahis oynayan 94 kişiye toplamda 603 bin Türk Lirası para cezası uygulandı.

Yakalanmamak için koltukların altına saklandı

Horoz dövüşü sırasında karşılarında polisi gören şüpheliler neye uğradığını şaşırdı bir şüpheli polisten saklanmak için horoz dövüşü için kullanılan ringde bulunan koltukların altına saklandı. Bulunduğu yerden çıkartılırken kameraya çekildiği için tepki gösterdi.

Dövüşlerde kullanılan 14 horoz kurtarıldı

Dövüşlerde kullanılan 14 horoz, Haydi Polis ekiplerince tedavileri yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Dövüşmeleri için eğitilen horozların fiyatlarının 50 bin ile 100 bin TL arasında olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)