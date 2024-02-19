Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Polis ekipleri, Osmaniye D - 400 karayolu Toprakkale mevkiinde hafif ticari aracı durdurmak istedi.
Dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalıştı
Bir araç, polisin “Dur” ihtarına uymayarak kaçtı. Şüpheli aracı bir süre kovalayan ekipler, aracı Toprakkale ilçesi çıkışında yakaladı.
Polisin kovaladığı şüpheli araç içerisinde 5 yabancı uyruklu şahsın kimlik belgesinin olmadığı, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edildi.
Araçtan 5 kaçak göçmen çıktı
Kaçak göçmenleri batı illerine taşıyan araç sürücüsü Kusay K. ve organizatör Muhammed S. isimli Suriye uyruklu 2 şahıs tutuklandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ndeki idari işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
Olayda kullanılan araca el konuldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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