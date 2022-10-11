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    Osmaniye'de markette deprem sırasında panik anı

    Osmaniye’de meydana gelen 5.1'lik deprem sırasındaki panik anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 11.10.2022 - 21:16
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 21:27
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    Osmaniye'de markette deprem sırasında panik anı

    Bugün saat 18.48’de merkez üssü Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyü olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Deprem Osmaniye’nin tüm ilçelerinin yanı sıra Adana, Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinden de hissedildi.

    "Çok korktuk"

    Deprem anında Kadirli ilçesindeki bir markette çalışanların kaçışması ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    İHA'nın aktardığına göre market çalışanı Sevgi Akar, "Ben o esnada kasadaydım. Bir anda deprem oldu. Herkes dışarı çıkmaya çalıştı. çok korktuk” dedi.

    Osmaniye'de markette deprem sırasında panik anı VİDEO

    Osmaniye de markette deprem sırasında panik anı #1


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