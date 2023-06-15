Osmaniye'de otomobil, karşıya geçen bisiklete çarptı Kadirli ilçesinde otomobilin bisiklete çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA & Ensonhaber

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde E.K. idaresindeki 67 DK 356 plakalı otomobil, Kamil Kara Bulvarı'nda karşıya geçen H.Y'nin (75) kullandığı bisiklete çarptı.

Uyardığı halde yavaşlamadı

Şoförü uyardığı halde kendisini görmeyen ve çarparak yaralanan bisiklet sürücüsü, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırıldı.

E.K. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.