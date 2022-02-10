Osmaniye'de takla atan arabadan sağ çıktılar

Yoldaki köpeğe çarpmamak sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu baba ve kızı kazadan yara almadan kurtuldu.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Çiftli köyü yolunda meydana gelen kazada, Hüseyin Gürz idaresindeki otomobil seyir halindeyken birden yola köpek çıktı.

Otomobil sürücüsü Gürz, köpeğe çarpmamak için direksiyonu çevirdi.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ TAKLA ATTI

Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil zikzaklar çizdikten sonra takla attı.Çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine, kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

BABA-KIZ ARAÇTAN SAĞ ÇIKTI

Ters dönen otomobilin içerisinden çıkartılan sürücü Hüseyin Gürz ile yanında yolcu olarak bulunan kızı Kübra Gürz’ün kaza yerinde yapılan ilk sağlık taramasında burunları dahi kanamadığı anlaşıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.