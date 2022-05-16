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    Osmaniye'de Tayvanlı damat ile Türk gelin evlendi

    Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde internet üzerinden tanışan Türkçe öğretmeni Nesibe Tilim (28) ile Tayvanlı makine mühendisi Tien Lie (29), ilçede düzenlenen düğünle dünyaevine girdi.
    • 16.05.2022 - 16:24
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    Osmaniye'de Tayvanlı damat ile Türk gelin evlendi

    Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Çukurova Üniversitesi mezunu Türkçe öğretmeni Nesibe Tilim ile Tayvan vatandaşı makine mühendisi Tien Lie, üniversite yıllarında dil eğitimi aldıkları kursta tanıştı.

    Birbirini seven çift, bir süre önce evlilik kararı aldı ve Kadirli Belediyesi’ne nikah işlemleri için başvurdu.

    Tilim’in ailesinin isteği üzerine Türk geleneklerine göre bir düğün yapılmasına karar verildi ve ilçede düğün töreni düzenlendi.

    Aileler karşılıklı oynadı

    Düğün salonunda gelinin annesi Safinaz ile babası Abdurrahman Tilim, damadın babası Nıen-Cuhan ve annesi Lı-Mı çalınan şarkılar eşliğinde oynadı.

    Kuşak merasimi ve pasta kesiminin ardından davetliler gelin ile damatla hatıra fotoğrafı çekildi.

    Eşiyle tanıştıkları günden bu yana çok mutlu olduklarını ifade eden Tilim, aile onayını aldıktan sonra evlenmeye karar verdiklerini söyledi. Damat Tien Lie ise “Nesibe ile internet üzerinden tanıştık. Her zaman onu sevdim. Onunla evlendiğim için çok şanslı bir adamım” dedi.

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