Osmaniye’de toprak kayması: 5 ev tahliye edildi

Bahçe ilçesinde etkili olan yoğun yağışların ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle risk altındaki 5 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Yayınlama Tarihi: 12.02.2026 11:29
  • Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde yoğun yağış sonrası toprak kayması meydana geldi.
  • Risk altındaki 5 ev bu nedenle tahliye edildi.
  • AFAD ekipleri hasar tespiti ve güvenlik önlemleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesine bağlı Aşağı Arıcaklı köyü Ayran mevkisi Kümesli bölgesinde, aşırı yağış sonrası zeminin yumuşamasıyla birlikte toprak kayması yaşandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

5 EV GÜVENLİK AMACIYLA BOŞALTILDI

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, hasar tespit çalışmalarına başladı. Olası risklere karşı 5 ev güvenlik amacıyla tahliye edildi.

Bölgede gerekli önlemlerin alındığı, yetkililerin saha çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

