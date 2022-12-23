Ahırlara giren saldırgan hayvan; koyun, tavuk ve kazların telef olmasına yol açtı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Anberinarkı köyünde, yırtıcı hayvan dehşeti yaşandı.

Köydeki 3 farklı evin ahırındaki hayvanlar telef oldu.

Hayvanlar telef oldu

Gece saatlerinde gelen yırtıcı hayvan, geçimlerini küçükbaş hayvan besiciliği yaparak sağlayan Salih ve Elif Aslan çiftinin evinin yanındaki ahıra girerek 15 koyunu telef etti.

Ardından Aslan çiftinin komşularının ahırlarına da giren yırtıcı hayvan, burada da 12 koyun, 17 tavuk ve 4 kazı telef etti.

Osmaniye'de yırtıcı hayvan, koyunları telef etti ViDEO

"Bekledik ama gelmedi"

Sırtı beyaz, kulakları dik bir şekilde köyde bir hayvan görüldüğünü belirten Salih Aslan, "Benim ahırıma giren hayvan, 15 tane koyunumu telef etti. Dün bekledik bir daha gelir mi diye ama gelmedi. Sadece benim de değil. Şurada diğer komşuların da koyunlarını telef etti." şeklinde konuştu.

"Dışarı çıkarken korkuyorum saldırır diye"

İHA'nın haberine göre, dışarı çıkmaktan korktuklarını belirten Elif Aslan ise "Malımız öldü, başka bir şeyimiz yok bizim, gelirimiz bu. Sırtında çizikler var diye değişik bir hayvan gelmiş. Çocuğum bir daha gelir mi diye bekledi, gelmedi. Dışarı çıkarken korkuyorum saldırır diye." şeklinde konuştu.