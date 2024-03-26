İHA
Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yarbaşı beldesinde seyir halde olan 18 yaşındaki Enes Doruk idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön levhasına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü metrelerce sürüklendi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastanede can verdi
Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından sürücüyü Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Hastaneye kaldırılan Enes Doruk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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