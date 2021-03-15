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    Osmaniye'deki kumar baskınında 9 kişiye 67 bin 388 TL ceza kesildi

    Bir adrese baskın yapan polis, kumar oynayan 9 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilere, kumar oynamak ve oynatmak ile koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 67 bin 388 TL idari para cezası uygulandı.
    • DHA
    • 15.03.2021 - 08:17
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 09:12
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    Osmaniye'deki kumar baskınında 9 kişiye 67 bin 388 TL ceza kesildi

    Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, dün saat 20.00 sıralarında merkeze bağlı İstiklal Mahallesi Şehit Polis Ali Mülazımoğlu Sokak'taki bir binada kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

    Nöbetçi savcıdan alınan arama kararının ardından ekipler, kumar oynatılan adrese baskın düzenledi.

    ÇÖPE ATMAYA ÇALIŞTILAR

    Baskında, 9 kişi kumar oynarken yakalandı.

    Baskın sırasında çöpe atılarak gizlenmeye çalışılan iskambil kağıtları ve okey taşları ile kumarbazların isimlerinin ve borçlarının yazılı olduğu defter ele geçirildi.

    Osmaniye deki kumar baskınında 9 kişiye 67 bin 388 TL ceza kesildi #1

    67 BİN 388 LİRA CEZA

    Baskında gözaltına alınan 9 kişiye, kumar oynamak ve oynatmak ile koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 67 bin 388 TL idari para cezası uygulandı, adres sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

    Osmaniye deki kumar baskınında 9 kişiye 67 bin 388 TL ceza kesildi #2

    Osmaniye deki kumar baskınında 9 kişiye 67 bin 388 TL ceza kesildi #3

    Osmaniye deki kumar baskınında 9 kişiye 67 bin 388 TL ceza kesildi #4

    Osmaniye deki kumar baskınında 9 kişiye 67 bin 388 TL ceza kesildi #5

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