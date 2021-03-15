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Osmaniye'deki kumar baskınında 9 kişiye 67 bin 388 TL ceza kesildi

Osmaniye'deki kumar baskınında 9 kişiye 67 bin 388 TL ceza kesildi

Bir adrese baskın yapan polis, kumar oynayan 9 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilere, kumar oynamak ve oynatmak ile koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 67 bin 388 TL idari para cezası uygulandı.