Özgür Özel'in teminat verdiği LGBT'liler, Saraçhane'de dudak dudağa

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CHp'de yolsuzluk suçundan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu bahane ederek Saraçhane'de ikinci bir Gezi Parkı ihaneti için zemin hazırlanıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısıyla ateşlenen ve CHP tarafından teşvik edilen eylemlerde milli, manevi ve kutsal değerler ayak altına alındı.

CAMİ DUVARINA İŞEDİLER, ALKOL ŞİŞELERİNİ MEZARLARA FIRLATTILAR

Sokak teröristleri içip içip Şehzadebaşı Camii'ne saldırırken, Osmanlı döneminden kalma mezar taşları bilinçli ve kasıtlı bir şekilde tahrip edildi. Alkol şişelerini mezarlara fırlatan provokatörler, cami duvarına tuvalet yaparken görüntülendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE ANNESİNE GALİZ KÜFÜRLER

Özgür Özel'in meydanlara saldığı sokak teröristleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve merhume annesi Tenzile Erdoğan'a ağza alınmayacak küfürler etti.

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15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE SAYGISIZLIK

15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerin anısına yer verilen bir panonun tahrip edildiği ve fotoğrafların boyandığı görüldü. Olay, kamuoyunda tepkilere yol açarken, ilgili görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine yetkililerden açıklama beklendiği belirtildi.

Bilindiği üzere, 15 Temmuz 2016’da Saraçhane’de darbe girişimine karşı koyarken 14 kişi yaşamını yitirmişti.

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ÖZGÜR ÖZEL "TEMİNATIYIZ" DEDİ, DUDAK DUDAĞA ÖPÜŞTÜLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Biz gökkuşağının teminatıyız" diyerek desteklediği LGBT'liler, Saraçhane'de dudak dudağa öpüşme kampanyası başlattı. Dudak dudağa pozlar paylaşmaya başladılar.

SOSYAL MEDYADA YOĞUN TEPKİLER

CHP destekli sapkınlık sonrası sosyal medyada, "Özgür Özel'in Saraçhane'ye topladıkları bunlar işte. Bunların hayal ettikleri Türkiye bu. Ömrümüzün sonuna kadar bunlarla kutuplaşacağız." yorumları yapıldı.

Bir X kullancısı "Özgür Özel'in çağrısıyla Saraçhane'ye gidenler böyle pis zihniyetli insanlar işte. Çocuklarımızı bunlardan uzak tutmalıyız. Rabbim neslimizi korusun." diyerek tepkisini dile getirdi.