Pençe Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit düştü Kuzey Irak'taki operasyon bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında Sözleşmeli Piyade Er Mehmet Can şehit oldu. Şehit, yarın toprağa verilecek

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DHA

Türkiye'nin yüreği kan ağlıyor.

Kuzey Irak'ta Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde arama tarama faaliyetleri sırasında Sözleşmeli Piyade Er Mehmet Can şehit oldu.

Mehmet Can'ın acı haberi, memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yarbaşı Beldesi Karaçarlı Mahallesi'ndeki ailesine verildi.

Baba evine Türk bayrakları asıldı

Şehidin babasının evine ve Karaca Caddesi'ndeki evlere Türk bayrakları asıldı.

12'nci Komando Tugay Komutanlığı Komutan Vekili ve Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Turgut Muhammet Çalışkanlar da şehit evine gelerek anne Fatma ve baba İlhan Can'a başsağlığı dileklerini iletti.

Yarın defnedilecek

Bekar olduğu öğrenilen şehidin cenazesi yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.