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    Pençe-Kilit Operasyonu'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

    Bölgede yapılan arama-tarama çalışmaları kapsamında, terör örgütü üyelerine ait yüklü miktarda mühimmatın ve silahın ele geçirildiği belirtildi.
    • 23.06.2022 - 16:27
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 17:04
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    Pençe-Kilit Operasyonu'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

    Yurt genelinde terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Diğer yandan Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında yapılan arama-tarama çalışmalarında teröristlere bir darbe daha indirildi.

    Çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildi

    İHA'nın haberine göre; yapılan çalışmalarda 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet doçka uçaksavar silahı, 5 bin adet uçaksavar mühimmatı, 7 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet doçka uzun namlu, doçka uçaksavar mühimmatı için uzaktan komutalı sistem, 123 adet değişik çapta havan, 1 adet jeneratör, 1 adet termal şemsiye, 1 adet güneş paneli, 1 adet hilti, 1 adet benzin bidonu, kablo, örgütsel doküman ele geçirildi.

    Pençe-Kilit Operasyonu nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi #1


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