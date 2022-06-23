Pençe-Kilit Operasyonu'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Bölgede yapılan arama-tarama çalışmaları kapsamında, terör örgütü üyelerine ait yüklü miktarda mühimmatın ve silahın ele geçirildiği belirtildi.

Yurt genelinde terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Diğer yandan Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında yapılan arama-tarama çalışmalarında teröristlere bir darbe daha indirildi.

Çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildi

İHA'nın haberine göre; yapılan çalışmalarda 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet doçka uçaksavar silahı, 5 bin adet uçaksavar mühimmatı, 7 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet doçka uzun namlu, doçka uçaksavar mühimmatı için uzaktan komutalı sistem, 123 adet değişik çapta havan, 1 adet jeneratör, 1 adet termal şemsiye, 1 adet güneş paneli, 1 adet hilti, 1 adet benzin bidonu, kablo, örgütsel doküman ele geçirildi.