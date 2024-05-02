Avcılar'da balkon çöktü, bina tahliye edildi İstanbul Avcılar'da balkonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana gelen 6 katlı bina tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.

DHA

Bugün 16.30 sıralarında İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Ambarlı Mahallesi, Birtan Sokak'ta bulunan 37 yıllık 6 katlı binanın en üst kat balkonunda çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bina "orta hasarlı" raporlu çıktı

Balkondan düşen beton parçaları itfaiye ekipleri tarafından temizlenirken, belediye ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından bina tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Binanın daha önce de, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemesinin ardından 'Orta hasarlı' raporu verildiği öğrenildi.

"Çökme sesi duyduk"

Balkonu çöken binanın bitişiğindeki binada oturan Gökhan Bozkurt, "Yan taraftaki binada oturuyorduk. Çökme sesi duyduk. Duyar duymaz aşağı indik. Herhangi bir yaralı yok" dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)