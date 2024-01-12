İHA
Pendik'te öğle saatlerinde, aralarında büyük bir anlaşmazlık bulunan bir çift, sokak ortasında şiddetli bir tartışma yaşadı.
Tartışmanın şiddeti arttıkça erkek şahıs, eşinin kucağında bulunan ikiz çocuklardan birini araca almak için çabaladı.
Eşini metrelerce yerde sürükledi
Genç kadın çocuğunu korumak için kıyafetlerini sıkıca tutarken, eşinin aracı ani bir şekilde hareket ettirilince kadın yerde sürüklendi.
Kaçırılmaya çalışılan çocuk, annesine teslim edildi
Çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucunda, kaçırılmaya çalışılan çocuk eşine teslim edildi.
Bu olayın şahitleri, yaşanan anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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