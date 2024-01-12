Pendik'te tartıştığı eşini metrelerce yerde sürükledi Pendik'te aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu iddia edilen çift arasında çıkan kavgada koca, ikiz çocuklarından birini zorla almak için eşini araçla yerde sürükledi.

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İHA

Pendik'te öğle saatlerinde, aralarında büyük bir anlaşmazlık bulunan bir çift, sokak ortasında şiddetli bir tartışma yaşadı.

Tartışmanın şiddeti arttıkça erkek şahıs, eşinin kucağında bulunan ikiz çocuklardan birini araca almak için çabaladı.

Eşini metrelerce yerde sürükledi

Genç kadın çocuğunu korumak için kıyafetlerini sıkıca tutarken, eşinin aracı ani bir şekilde hareket ettirilince kadın yerde sürüklendi.

Kaçırılmaya çalışılan çocuk, annesine teslim edildi

Çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucunda, kaçırılmaya çalışılan çocuk eşine teslim edildi.

Bu olayın şahitleri, yaşanan anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)