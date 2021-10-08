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    Pendik'te alışıldık manzara: İETT otobüsü yine arızalandı

    Arızalanan bir İETT otobüsünün yolda kalmasıyla trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. O anları kaydeden bir vatandaş "Her şey çok güzel olmaya devam ediyor" diyerek tepki gösterdi.
    • İHA
    • 08.10.2021 - 16:19
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 16:44
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    Pendik'te alışıldık manzara: İETT otobüsü yine arızalandı

    İstanbul'un her ilçesinde İETT otobüsleri arızalanmaya devam ediyor.

    Vatandaşların sık sık mağdur olduğu olay, bu kez de Pendik'te yaşandı. Öğle saatlerinde seyir halindeyken arızalanan otobüs, yolun ortasında kalarak trafiğe neden oldu.

    O ANLAR KAYDEDİLDİ

    Sürücülere ve yolculara zor anlar yaşadığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Pendik'te alışıldık manzara: İETT otobüsü yine arızalandı VİDEO

    Pendik te alışıldık manzara: İETT otobüsü yine arızalandı #1

    "HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLMAYA DEVAM EDİYOR"

    Görüntüyü çeken vatandaş kayıttayken, “İstanbul’un çilesi bitmiyor. İETT’nin biri daha arıza yapmış. Her şey çok güzel olmaya devam ediyor. Ne kadar güzel, vatandaşa işkenceye devam.” diyerek olaya tepki gösterdi.

    Pendik te alışıldık manzara: İETT otobüsü yine arızalandı #2

    Pendik te alışıldık manzara: İETT otobüsü yine arızalandı #3

    Pendik te alışıldık manzara: İETT otobüsü yine arızalandı #4

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