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Pendik'te alışıldık manzara: İETT otobüsü yine arızalandı

Pendik'te alışıldık manzara: İETT otobüsü yine arızalandı

Arızalanan bir İETT otobüsünün yolda kalmasıyla trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. O anları kaydeden bir vatandaş "Her şey çok güzel olmaya devam ediyor" diyerek tepki gösterdi.