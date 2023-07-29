Pendik'te bir grup tarafından dövülen kadının yardım çığlıklarını kayda aldılar

İHA
Kadına şiddet olaylarına her geçen gün bir örnek daha geliyor.
Vahşi örneğin adresi bu kez Pendik.
Güllübağlar Mahallesi'nde yaşanan olayda bir grup, genç bir kadına şiddet uyguladı.
Dakikalarca dayak yedi, yardım çığlıkları attı
Genç kadın, sokak ortasında dakikalarca darbedildi.
Sonrasında yere yığılan genç kadın "Bırak beni artık" diye çığlıklar attı.
O anlar kamerada
Çevredekilerin ise herhangi bir müdahalede bulunmaması dikkat çekti.
Kadının yerde yatarken çığlık attığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.