Pendik’te hafriyat kamyonu kırmızıda geçti, kaza yapıp yola devrildi

Kırmızı ışıkta geçip U dönüşü yaparken kontrolden çıkan Muhammed Salih Çin idaresindeki hafriyat kamyonu, orta refüje çarpıp yan yattı.

İstanbul’da, Pendik sahilinde, saat 13.00 sıralarında seyir halinde olan Muhammed Salih Çin idaresindeki hafriyat kamyonu, kırmızı ışıkta geçip U dönüşü yapmak isterken kazaya neden oldu.

Murat Tunçtan idaresindeki otomobil ile çarpışan Çin, çarpmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Molozlar yola savruldu

Hafriyat kamyonu, bariyerlere savrularak yan yattı. Kamyonetin kasasındaki molozlar yola savruldu.

Pendik’te hafriyat kamyonu kırmızı da geçti, kaza yapıp yola devrildi VİDEO



Sahil yolunda araç kuyrukları oluştu

İHA’nın haberine göre; kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken sahil yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine getirilen iş makinesi yola dökülen molozları kaldırdı.

Trafik yeniden normale döndü.