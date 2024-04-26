NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'nın kazanması için henüz çok geç değil Stoltenberg, Ukrayna'nın Rusya karşısında galip gelmek için geç kalmadığını söyledi. NATO Genel Sekreteri, Moskova'yı desteklediği gerekçesiyle Çin'i suçladı.

ensonhaber.com

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın Rusya karşısında zafer elde etme şansının devam ettiğini söyledi.

Stoltenberg, NATO müttefiklerinin son aylarda "söz verdiğimiz desteği sağlamadıklarını" söyledi.

Ukrayna ordusu, mühimmat ve silah sıkıntısı nedeniyle Rus güçlerine karşı savaş alanında zorluklarla karşı karşıya kaldı.

"Ukrayna'nın galip gelmesi için henüz çok geç değil"

Stoltenberg, "Ancak Ukrayna'nın galip gelmesi için henüz çok geç değil çünkü daha fazla destek yolda." dedi.

NATO lideri, ABD Kongresi'nin nihayetinde Ukrayna'ya milyarlarca dolar destek sağlayacak yasa tasarısını onayladığını, aralarında İngiltere, Almanya ve Hollanda'nın da bulunduğu diğer ülkelerin yeni vaatlerde bulunduğunu kaydetti.

Silah teslimatlarının hızlandırılmasını istedi

AFP'nin haberine göre Stoltenberg, "Bu taahhütleri gerçek silah ve mühimmat teslimatlarına dönüştürmek ve bunu hızlı bir şekilde yapmak artık bizim sorumluluğumuzdadır." ifadelerini kullandı.

Çin'e tepki: Aynı anda olmaz

Almanya'nın başkenti Berlin'e ziyareti sırasında konuşan Stoltenberg, ayrıca Çin'i füze, tank ve uçak üretiminde kullanılabilecek ileri teknolojiyi paylaşarak "Rusya'nın savaş ekonomisini desteklemekle" suçladı ve ekledi: