NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'nın kazanması için henüz çok geç değil

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın Rusya karşısında zafer elde etme şansının devam ettiğini söyledi.
Stoltenberg, NATO müttefiklerinin son aylarda "söz verdiğimiz desteği sağlamadıklarını" söyledi.
Ukrayna ordusu, mühimmat ve silah sıkıntısı nedeniyle Rus güçlerine karşı savaş alanında zorluklarla karşı karşıya kaldı.
"Ukrayna'nın galip gelmesi için henüz çok geç değil"
Stoltenberg, "Ancak Ukrayna'nın galip gelmesi için henüz çok geç değil çünkü daha fazla destek yolda." dedi.
NATO lideri, ABD Kongresi'nin nihayetinde Ukrayna'ya milyarlarca dolar destek sağlayacak yasa tasarısını onayladığını, aralarında İngiltere, Almanya ve Hollanda'nın da bulunduğu diğer ülkelerin yeni vaatlerde bulunduğunu kaydetti.
Silah teslimatlarının hızlandırılmasını istedi
AFP'nin haberine göre Stoltenberg, "Bu taahhütleri gerçek silah ve mühimmat teslimatlarına dönüştürmek ve bunu hızlı bir şekilde yapmak artık bizim sorumluluğumuzdadır." ifadelerini kullandı.
Çin'e tepki: Aynı anda olmaz
Almanya'nın başkenti Berlin'e ziyareti sırasında konuşan Stoltenberg, ayrıca Çin'i füze, tank ve uçak üretiminde kullanılabilecek ileri teknolojiyi paylaşarak "Rusya'nın savaş ekonomisini desteklemekle" suçladı ve ekledi:
Çin, Batı ile iyi ilişkiler istediğini söylüyor. Avrupa'da ise İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük silahlı çatışmayı körüklemeye devam ediyorlar. Her ikisi aynı anda olmaz.
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