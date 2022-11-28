Ambulans yerine aracını koyan Muhterem K.'yi uyardığı için saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi Ünal Atmaca, iş göremezlik raporu aldı.

İstanbul’da, sağlıkta şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi.

25 Kasım Cuma günü saat 08.45 sıralarında, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ünal Atmaca, hasta yakını Muhterem K.'ya aracını ambulans alanına koyduğu için uyarıda bulununca tartışma çıktı.

Muhterem K., uyarıları dikkate almadı. Tartışma kısa sürede büyüyünce, Muhterem K. güvenlik görevlisi Ünal Atmaca'ya saldırdı.

DHA’nın haberine göre; Muhterem K. ve Ünal Atmaca yere düşerken, diğer güvenlik görevlileri de olaya dahil oldu.

Kavga bir süre devam etti.

Saldırgan gözaltına alındı

Hastane polisinin olay yerine ekip çağırması üzerine hasta yakını Muhterem K. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Yüzünde ve ellerinde darp izi bulunan güvenlik Ünal Atmaca ise hastanede tedavi altına alındı.

Pendik'te, hasta yakını hastanedeki güvenlik görevlisini darbetti ViDEO

“Karşılık vermedim, direkt saldırdı”

Hasta yakını tarafından darbedilen Ünal Atmaca, olaya ilişkin açıklamalarında şu sözleri kullandı:

“Görev yaptığımız sırada ambulans bölgesine bir araç park edildi. Ben de uyararak araç sürücüsünü otopark tarafına yönlendirdim. Uyarılarım üzerine benim yanıma gelerek bana saldırıp darbetti. İş görmez hale gelerek rapor aldım. Karşılık vermedim, direkt saldırdı. Şikayetçi oldum. Yüzüm ve ellerim yaralandı.”

“Sağlık ortamının geldiği bu nokta bizleri derinden üzmektedir”

Öte yandan yaşanan olaydan sonra Öz Sağlık İş Sendikası üyeleri ile hastanede çalışan güvenlik görevlileri hastane önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamada Öz Sağlık İş Sendikası İstanbul 3 Nolu Şube Başkanı Ergin Balekoğlu, “Sağlık ortamının geldiği bu nokta bizleri derinden üzmektedir. Sağlık çalışanları yoğun iş yükü altında çalışırken hastaların yanında çalışanların güvenliğini koruyacak sağlık politikaları istiyoruz. Şiddet uygulamayı hak aramaktan zanneden hasta ve hasta yakınlarını kabul etmiyoruz." diye konuştu.