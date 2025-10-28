Pendik'te hastanede yangın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul’un Pendik ilçesinde Özel Emsey Hastanesi’nin çatısında bulunan baz istasyonunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek hastane çevresinde panik yarattı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olay, saat 12.30 sıralarında Pendik Çamlık Mahallesi Selçuk Caddesi’nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına hem çatısından hem de bina çevresinden müdahale etti.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yoğun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı ve büyümeden söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Hastanede paniğe neden olan yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.