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    Pendik'te otobüs minibüse çarptı, yolcu direkle savruldu

    İETT otobüsünün çarptığı minibüste ayaktaki bir yolcu, tutunduğu direkle savruldu. Kaza anları, minibüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 03.08.2022 - 15:45
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    Pendik'te otobüs minibüse çarptı, yolcu direkle savruldu

    İstanbul’un Pendik ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi üzerinde, saat 08.00 sıralarında, seyir halindeki İETT otobüsü, aynı yönde yolcusunu indirmek üzere duran minibüse çarptı.

    Ayaktaki bir yolcu, çarpmanın etkisi ile tutunduğu demirle birlikte yer düştü. Diğer yolcular, korkulu anlar yaşadı.

    Olay anları kamerada

    Yaşanan kaza anları, saniye saniye minibüs içindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; minibüsteki kadın yolcunun araçtan indiği, ardından İETT otobüsünün çarpmasıyla bir yolcunun yere düştüğü ve diğer yolcuların ise kafalarını tutarak araçtan indiği görülüyor.

    Pendik'te otobüs minibüse çarptı, yolcu direkle savruldu VİDEO

    “Plaka bir yana cam bir yana”

    Kazayı gören Yaşar Aydın, "Ben sabah şuradan geliyordum. Önde minibüs arkada otobüs geliyordu. Otobüsün camı patladı tabii, minibüsün camı da patladı. Plaka bir yana cam bir yana derken bu sefer de minibüsçü bağırmaya başladı. Ne oluyor dedim koştum geldim bir baktım adamlar birbirleriyle tartıştılar, polis çağırdılar." dedi.

    Pendik te otobüs minibüse çarptı, yolcu direkle savruldu #1

    Pendik te otobüs minibüse çarptı, yolcu direkle savruldu #2

    Pendik te otobüs minibüse çarptı, yolcu direkle savruldu #3

    Pendik te otobüs minibüse çarptı, yolcu direkle savruldu #4

    Pendik te otobüs minibüse çarptı, yolcu direkle savruldu #5


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