Husumetlilerin katıldığı cenazeye gidip rastgele ateş açtıktan sonra kaçan H.A., benzinlikte yakalandı. H.A. burada demir sopa ile dayak yedi.

Pendik’teki cenazede korkunç anlar yaşandı.

İddiaya göre, H.A. isimli şüpheli, husumetli olduğu bir grubun katıldığı cenazeye giderek rastgele ateş açtı.

2 kişi yaralandı

Kurşunların hedefi olan 2 kişi kanlar içerisinde yere yığıldı. H.A.’nın kaçtığını gören yaralıların yakınları, saldırganı kovalamaya başladı.

Pendik'teki cenazede ateş açan şahıs tekme tokat dövüldü ViDEO

Benzinlikte yakalanıp tekme tokat dayak yedi

Yol üzerindeki bir benzin istasyonunda saldırganı yakalayan bir grup genç, şahsı demir sopa, tekme ve yumruklarla darbettikten sonra bıçakladı. Aldığı darbeler sonrası şüpheli şahıs baygınlık geçirerek yere yığıldı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde aldığı darbeler sonrası ağır yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

6 kişi gözaltında

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen Y.E.S, M.Ö.K, M.K., B.Ö., ve S.K. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, H.A. isimli yaralı hakkında hastanede tedavisinin ardından gözaltı işlemleri yapılacağı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinden 2 silah ve 1 bıçak çıktı. Olayda yaralanan 3 kişinin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.