Reşit olmayan çocukla ilişkiye giren kadına ceza

Hollanda'da kızının reşit olmayan erkek arkadaşıyla 14 yaşından itibaren yıllarca cinsel ilişkiye giren 49 yaşındaki bir kadın, 16 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hollanda’nın Lahey kenti yakınlarındaki Oegtgeest kasabasında kızının erkek arkadaşı olan 14 yaşındaki çocukla yakınlık kuran Jeanette R. adlı kadın, bu ilişkiyi 4 yıl devam eden bir cinsel birlikteliğe dönüştürdü.

Omroep West kanalının haberine göre, şu anda 49 yaşında olan kadın, kendisinden 28 yaş küçük olan erkek çocuğunu, yıllarca istismar etti.

Cinsel suç, mahkemeye taşındı.

“ONA AŞIKTIM”

Lahey Mahkemesi, kadının, kızının arkadaşıyla olan güven ilişkisini ve aradaki yaş farkını kötüye kullandığını belirterek, çocuğun duygularını tamamen görmezden geldiğini vurguladı.

Hakim karşısına çıkan Jeannette R., 4 yıl boyunca ilişkide bulunduğu çocukla ilgili olarak, “Ona aşıktım.” dedi.

“SUÇ OLDUĞUNU BİLİYORDUN”

Bir süre sonra, çocuğa hayır demeye cesaret edemediğini ve şantaj gördüğünü öne süren kadına, mahkeme hakimi, “Bunun bir suç olduğunu biliyordun. 28 yaş daha büyüktün. 14 yaşındaki bir çocukla baş edemedin mi?” diye sordu.

‘İNTİHAR EDECEĞİM’ DİYEREK TEHDİT ETTİ

Daha sonra mağdura söz verildi. Mağdur çocuk, Jeanette R.'nin, kendisiyle görüşmeyi kesmesi halinde intihar edeceği tehdidiyle, ilişkiyi sürdürmeye zorladığını söyledi.

PEDOFİLİ BOZUKLUĞU İÇİN TEDAVİ GÖRECEK

Mahkeme, 16 ay hapis cezası verdiği kadının, istismar ettiği gence 7 bin euro tazminat ödemesini kararlaştırdı.

Ayrıca Jeanette R.'nin, pedofili bozukluğu için tedavi görmesine de hükmedildi.