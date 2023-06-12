Rize'de cam silerken 5'inci kattan düşen CHP'li eski kadın kolları başkanı kurtarılamadı

DHA
CHP’nin eski kadın kolları başkanlarından 52 yaşındaki Nurdan Tavukçuoğlu Ardal, dün Rize’nin Çarşı Mahallesi Hacı Eşref Caddesi'nde oturduğu binanın 5'inci katındaki evinin camlarını temizlemeye başladı.
Metrelerce yükseklikten düştü
Bir anda dengesini kaybeden 2 çocuk annesi Ardal, metrelerce yükseklikten beton zemine düştü.
Yaralanan Ardal, ihbarla adrese çağrılan ambulansla, Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kurtarılamadı
Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Ardal, doktorların çabalarına rağmen, bugün yaşamını yitirdi.
Olaya ilişkin soruşturmada, şüpheli bir duruma rastlanmadığı öğrenildi.