Rize'de cam silerken 5'inci kattan düşen CHP'li eski kadın kolları başkanı kurtarılamadı
DHA

CHP’nin eski kolları başkanlarından 52 yaşındaki Nurdan Tavukçuoğlu Ardal, dün Rize’nin Çarşı Mahallesi Hacı Eşref Caddesi'nde oturduğu binanın 5'inci katındaki evinin camlarını temizlemeye başladı.

Metrelerce yükseklikten düştü

Bir anda dengesini kaybeden 2 çocuk annesi Ardal, metrelerce yükseklikten beton zemine düştü.

Yaralanan Ardal, ihbarla adrese çağrılan ambulansla, Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Rize'de cam silerken 5'inci kattan düşen CHP'li eski kadın kolları başkanı kurtarılamadı
Nurdan Tavukçuoğlu Ardal'ın düştüğü bina

Kurtarılamadı

Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Ardal, doktorların çabalarına rağmen, bugün yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin soruşturmada, şüpheli bir duruma rastlanmadığı öğrenildi.