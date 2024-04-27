Mert Hakan Yandaş'tan kavga iddialarına yanıt! "Köpek gibi titriyorsunuz" Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, takım arkadaşı Serdar Aziz'le tartışma yaşadığı haberleri sosyal medya hesabından sert bir biçimde eleştirdi.

ensonhaber.com

Fenerbahçe, Süper Lig’in 34’üncü haftasındaki derbi karşılaşmasında Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 30’uncu dakikada Michy Batshuayi ve 69’uncu dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

Beşiktaş’ın tek sayısı ise 82’nci dakikada Cenk Tosun’dan geldi.

Öte yandan Beşiktaş’ta Al Musrati, 25’inci dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

"Köpek gibi korkuyorsunuz"

Müsabakanın ardından ise Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'tan çarpıcı bir paylaşım geldi.

Milli futbolcu, takım arkadaşı Serdar Aziz'le tartışma yaşadığı iddialarını sert bir biçimde eleştirdi.

Mert Hakan, maç sonrası "Titriyorsunuz hala, köpek gibi korkuyorsunuz ki algılarınız bitmiyor. Malum taktiklerinizle devam. Zaten size de bu yakışır" ifadelerini kullandı.