Rize'de eşini ve kuzenini öldüren şüpheli tutuklandı

Çayeli ilçesinde, 46 yaşındaki eşi Yeliz Bülbül ile 54 yaşındaki kuzeni Şaban Ali Bülbül’ü tabancayla vurarak öldüren 44 yaşındaki Fatih Mehmet Bülbül, tutuklandı.

Rize'nin Çayeli ilçeninin Demirhisar köyünde Fatih Mehmet Bülbül, iddiaya göre, geçimsizlik yaşadığı eşi Yeliz Bülbül ile tartıştı.

Tartışma, kavgaya dönüşürken, bu anlara tanık olan Fatih Mehmet Bülbül'ün kuzeni de olan eniştesi Şaban Ali Bülbül, çifti ayırmaya çalıştı.

Yaralılar kanlar içinde yere yığıldı

Bu sırada tabancasını ateşleyen Bülbül, kendisine müdahale eden Şaban Ali Bülbül'ü ardından eşini vurdu. Şaban Ali Bülbül ile Yeliz Bülbül, kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Şaban Ali Bülbül ve Yeliz Bülbül’ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Zanlı gözaltına alındı

Olay yerinden kaçan Fatih Mehmet Bülbül ise jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Daha önce de otomobille ezmeye çalışmış

Fatih Mehmet Bülbül'ün, daha önce de Yeliz Bülbül'e şiddet uyguladığı, otomobille ezmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Bülbül'ün, son olayda, kendisini uyardığı ve müdahale ettiği için kuzeni Şaban Ali Bülbül'ü de tartışmada öldürdüğü belirtildi.

Zanlı tutuklandı

Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih Mehmet Bülbül, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.