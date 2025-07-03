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Rize'de uçak kazasında ölen pilotun son paylaşımı yürekleri yaktı

Rize'ye iniş yaptığı sırada kaza kırıma uğrayan uçağın hayatını kaybeden pilotu Mehmet Demirci'nin, kazadan saatler önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı.

İHA İHA
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Eskişehir'de yaşayan mühendis ve amatör pilot Mehmet Demirci, özel uçağı ile dün Sivrihisar'dan havalandı.

Akşam saatlerinde Rize'ye iniş yapmaya çalışan uçak, bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı.

Gece saatlerinden itibaren yapılan çalışmalar sonucu, Bayburt-Rize-Erzurum sınırında düşen özel jetin enkazına sabah saatlerinde ulaşıldı.

PİLOT ÖLDÜ, YOLCU KURTARILDI

Konuyla ilgili Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Şu an için arkadaşlarımızın verdiği bilgi maalesef pilotun hayatını kaybettiği yönünde." açıklamasında bulundu.

Ayrıca seyahat sırasında Demirci'nin yanında yolcu olarak bulunan ve kazayı ihbar eden Hicran Kaya da yaralı olarak kurtarıldı.

"UÇAĞIN KANADINDA DEĞİL, HAYALLERİMİN TAM ORTASINDAYIM"

Hayatını kaybeden mühendis ve amatör pilot Mehmet Demirci'nin sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.

Kazadan sadece saatler önce Demirci'nin, "Bugün bir hayal daha gerçeğe dönüşüyor. Uçağın kanadında değil, hayallerin tam ortasındayım. Yolculuk şimdi başlıyor." ifadelerini içeren bir paylaşım yaptığı görüldü.

"HAYALLERİMİZE BİR ADIM DAHA YAKLAŞIYORUZ"

Diğer paylaşımında ise Demirci'nin, "Eşyalarımızı topladık, vedalaşmamız gereken dostlarla vedalaştık. Önümüzde uzun ve heyecan dolu bir yol var. Hayallerimize bir adım daha yaklaşıyoruz. Yola çıkmamıza sayılı günler kaldı, heyecan dorukta. Takipte kalın, bu yolculukta birlikte olalım." ifadeleri ile düşen uçağı 3 gün önce paylaştığı görüldü.

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