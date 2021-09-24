Küçük kızın eline silah vererek tehlikeye davet çıkaran şahıs, o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Rize'de amca Mustafa A., 8 yaşındaki Şevval isimli yeğeninin eline zorla tabanca vererek ateş ettirdi.

Bu sırada küçük kız amcasına doğru ateş atti. Vurulma tehlikesi yaşayan şahıs, tabancadan çıkan mermiden şans eseri sıyrıldı.

O ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Yeğeninin tabancayı kendisine doğru tutmasına kızan amca, "Korkuyorum" sözlerine rağmen yeniden ateş etmesini istedi.

Daha sonra tabancayı eline alan şahıs, kendisi de ateş etmeye başladı ve yaşanan tüm tehlikeye rağmen o anları telefon kamerası ile kaydedip sosyal medya hesabında yayınladı.

Rize'de yeğenine tabanca veren amca vurulmaktan son anda kurtuldu ViDEO













