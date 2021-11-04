Yol yapım çalışmaları ardından, sokağın ortasında unutulan elektrik direği mahalleliyi tedirgin ediyor.

Rize'nin Fener Mahallesinde yol yapım çalışmasından sonra yolun ortasında elektrik direği unutuldu.

Mahalleli tarafından, kaza riski bulunduran direğin kaldırılması isteniyor.

Öte yandan yolun ortasında duran elektrik direği, görenleri şaşkına çeviriyor.

"BETON DÖKTÜLER, DİREĞİ UNUTTULAR"

Mahalleli Batuhan Kaya: “Buraya beton döktüler direği ortada unuttular. Direkten tek bir tane tel gidiyor o da bir tane direğe bağlanıyor. Sabahları pek bir sorun teşkil etmiyor ama geceleri ediyor. Ben burayı görmem ve bu direğe çarparım. Bu direği biraz daha kenara almaları çok zor bir şey değildi. Biraz saçma olmuş. Komik bir olay virajdan araba dönünce bu direk ile karşılaşıyor. Acemi bir sürücü olursa yüzde yüz vurur. Ben kendimden biliyorum“ dedi.

Rize'de yolun ortasında elektrik direği unutuldu VİDEO



"GECELERİ TEHLİKE ARZ EDİYOR"

Ali Pakoğlu ise, “Yolar yapıldıktan sonra bu direk kalkmalıydı. Direği burada unuttular. Kalkacak dediler ama kaldırmadılar. Gece tehlike arz ediyor, zaten tek bir direğe gidiyor kablosu. Bu direği kenara almaları lazım. Bir an önce buna bir çözüm bulsunlar. Gerçi Rize’de bu gibi şeyler çok yerde olduğu için pek şaşırtmıyor. Gerçekten tehlike arz ediyor çünkü burası viraj, virajı bitirdiği anda karşınıza çıkıyor. Burası mahalle arası biraz hızlı olan bir sürücü bu direğe çarpabilir. Çünkü hiçbir aydınlatma da yok buralarda. Bu yüzden tehlikeli“ dedi.