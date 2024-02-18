Rusya'da balıkçı teknesinde metan gazından zehirlenen 3 Türk balıkçı hayatını kaybetti Balık avlamak için Soçi açıklarında olan balıkçılardan 3'ü metan gazından zehirlenerek hayatlarını kaybederken, olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

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İHA

Rusya'nın Soçi şehri açıklarından üzen haber.

2023 yılı Aralık ayında Ünye Limanı’ndan ayrılan 'Eminoğulları 4' isimli balıkçı teknesi, balık unu ve yağı fabrikalarına hamsi avlamak için Rusya’nın Soçi açıklarına gitti.

Metan gazından zehirlendiler

Sarıyer-Rumeli Feneri’ne bağlı Eminoğulları 4 balıkçı teknesindeki 5 mürettebat, yem olarak depolanan hamsilerin bulunduğu teknenin ambar kısmında temizlik için çalıştıkları sırada metan gazından zehirlendi.

3 kişi hayatını kaybetti 2 kişi tedavi altına alındı

Balıkçılardan Caner Gürkan (50), Cengiz Demirci (30) ve Emrah Bakırcı (24) hayatını kaybetti.

2 balıkçı ise yardımcı bot ile Rusya Soçi limanına getirilerek, hastanede tedavi altına alındı.

Ölen balıkçıların cenazeleri, Eminoğlulları 4 balıkçı teknesi ve 18 mürettebatı ile birlikte bugün Ünye Limanı’na yanaştı.

Otopsi için morga götürüldü

Ünye Cumhuriyet Savcısı’nın gemide yaptığı incelemenin ardından balıkçıların cenazeleri, otopsi ve aileleri tarafından teşhis edilmek için morga götürüldü.

Memleketlerine gönderildi

Olayda hayatını kaybeden Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı’nın otopsinin ardından memleketleri Samsun’un Terme ilçesine gönderildi.

Rizeli olan 2 çocuk babası Caner Gürkan’ın ise otopsinin ardından cenazesi için İstanbul’a gönderileceği ve kılınacak namazın ardından İstanbul’da defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, incelemeler ise devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)