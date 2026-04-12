Eski hakemler, Kayserispor - Fenerbahçe maçındaki pozisyonları değerlendirdi

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı yaşanıyor.

Ligin 29. hafta mücadelesinde Erling Moe’nin çalıştırdığı Kayserispor ile Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, hakem Ali Yılmaz’ın düdük çaldığı maçta Kayseri Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, konuk olduğu Kayserispor'u 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

beIN Trio, hakem Ali Yılmaz'ın Kayserispor - Fenerbahçe maçındaki kararlarını yorumladı.

"ÇOK NET FAUL"

7. dakikada Archie Brown faul bekledi, devam kararı verildi.

Bülent Yıldırım: Bu kadar açık ve bariz bir faulü kaçırmak güveni zedeler.

Bahattin Duran: Bunun devam edecek hali yok, çok net faul.

Deniz Çoban: Çok net faul.

"İKİ POZİSYONDA FAUL"

9 ve 15. dakikada Guendouzi faul bekledi. Devam kararı verildi.

Bahattin Duran: Oyuncunun güveni azalmış.

Bülent Yıldırım: İkisi de net faul.

Deniz Çoban: Guendouzi'ye farklı oyuncular faul yaptı.

"SARI KART GEREKİR"

19. dakikada Semedo'nun faulünde kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Elin kolun illegal yorumundan sarı kart gerekir.

Bahattin Duran: Sarı kart gerekir.

Deniz Çoban: Hakemin görmesi kolay değil. Sınırlı bir temas var. Çok kolay değil tespit etmek faulü. Hakemin takdiri bu. Sarı karta yakınım.

"DEVAM KARARI DOĞRU"

20. dakikada Katongo ve Archie Brown mücadelesinde Kayserispor lehine faul kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Devam kararı daha doğru olurdu.

Bülent Yıldırım: Devam kararı daha doğru olurdu.

Deniz Çoban: Katongo, Oosterwolde'nin kolunu tutup götürdü. Adil olmayan mücadeleyi yapan Katongo. Yüze bir temasta bulundu Katongo. Katongo'ya yapılan bir şey yok, faul Kayserispor lehine çalındı. Ben devam kararına daha yakınım. İlk faulü yapan Katongo ve penaltı vereceksiniz.

"ENDİREKT DEĞİL DİREKT SERBEST VURUŞ"

24. dakikada Archie Brown'ın Katongo'ya yaptığı faulde endirekt serbest vuruş kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Endirekt değil direkt serbest vuruş olmalı. Temassız müdahale değil temas var.

Bahattin Duran: Direkt serbest vuruş olmalı.

Deniz Çoban: Bu ihlal temaslı.

"SARI KART KARARI DOĞRU"

25. dakikada Oosterwolde'nin sarı kartı doğru mu?

Bahattin Duran: Karar doğru. Çok net sarı kart.

Bülent Yıldırım: Doğru sarı kart, şüphe yok.

Deniz Çoban: Sarı kart kararı doğru.

"ALDATMA YOK, FAUL YOK"

30. dakikada Talisca faul bekledi, oyun devam etti.

Bülent Yıldırım: Talisca kendini atmadı ama faulü gerektiren ihlal yok.

Bahattin Duran: Aldatma yok, faul de yok.

Deniz Çoban: Aldatma yok ama faul de yok.

"KIRMIZI KART GEREKİR"

32. dakikada Matteo Guendouzi'ye Makarov'un yaptığı harekette kırmızı kart gerekir mi?

Bahattin Duran: Makarov kafayı gösterdi ve vurdu. Şiddet ölçülmez. Yüz bölgesine bir kafa darbesi var. Çok şiddetli mi değil ama şidddetli hareket. Kırmızı kart olmalıydı.

Bülent Yıldırım: Tartışmasız kırmızı kart. Bu bir şiddetli hareket. Yüze yapılan hamle. Şiddet ölçmeye gerek yok.

Deniz Çoban: Burada kırmızı kart gerekir. Hedef rakibin yüzü ise şiddeti ağır değil demek söz konusu değil.

"FUTBOLU BİLMEMEK BU"

45+6. dakikada Katongo'nun Archie Brown'a faulünde kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Top yok ortada. Böyle bir giriş olur mu! Tartışacağımız tek şey kartın rengi. Sarı kartı nasıl vermezsin. Hayal kırıklığı yaşıyorum. Futbolu bilmemekten başka açıklaması yok bunun. Katongo hareketiyle kartı bekledi zaten.

Bahattin Duran: Bunun mazereti olamaz! Burada nasıl sarı kart olmaz! Sanki kart çıkaracak gibi cebine götürdü elini, öyle hissettim. Sonra elini aşağı indirip bölgeye koştu. Katongo da sarı kartı kabullenmişti.

Deniz Çoban: Çok net sarı kart.

"FAUL YOK, DEVAM"

45+8. dakikada Kante - Furkan mücadelesinde Kayserispor lehine faul kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Furkan, arkadan gelip Kante'nin koluna temas etti.

Bülent Yıldırım: Archie'ye aynı yerde çapraz ayak vuruldu, o devamdı, bu faul.

Deniz Çoban: Faul yok burada.

"SARI KART KARARI DOĞRU"

46. dakikada Bennasser'e çıkan sarı kart doğru mu?

Bahattin Duran: Sarı kart kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Sarı kart kararı doğru.

Deniz Çoban: Sarı kart kararı doğru.

"DEVAM KARARI DOĞRU"

52. dakikada Talisca'nın faul beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Devam kararı doğru.

"FAUL VE SARI KART"

53. dakikada Kayserispor faul bekledi, devam kararı verildi.

Bahattin Duran: Bu pozisyonda Kayserispor faul kullanmalıydı. Talisca sarı kart görmeliydi.

Bülent Yıldırım: Kayserispor lehine faul kullanmalı, Talisca sarı kart görmeliydi.

Deniz Çoban: Faulü tespit etmeliydi en azından.

"DEVAM KARARI DOĞRU"

64. dakikada Talisca'nın yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Devam kararı doğru.

"PENALTI MI DEĞİL Mİ"

64. dakikada Guendouzi'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı gerekir mi?

Bahattin Duran: Penaltı yok.

Bülent Yıldırım: Penaltı yok.

Deniz Çoban: Penaltı bu. Topla ilgisi yok. Guendouzi topa giderken sağ ayağını açıp düşürdü. Bence bu penaltı.

"SARI KART DOĞRU"

67. dakikada Görkem'e çıkan sarı kart doğru mu?

Bahattin Duran: Şüphesiz, doğru sarı kart.

Bülent Yıldırım: Şüphesiz, doğru sarı kart.

Deniz Çoban: Şüphesiz, doğru sarı kart.

"DEVAM KARARI DOĞRU"

67. dakikada Kayserispor penaltı bekledi, devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Açı yanıltıyor, top Kayserisporlu oyuncunun eline değdi. Archie Brown'a değmedi top.

Bahattin Duran: Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Devam kararı doğru.

"KAZARA BASMA VAR"

85. dakikada Cardoso'nun yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Basıp basmadığını göremiyorum.

Bülent Yıldırım: Kazara basma var.

Deniz Çoban: Basma varsa bile kazara basma var gibi görünüyor.

HAKEMİN PERFORMANSI

Bülent Yıldırım: Tek pozisyondan hakemi değerlendirmem. Üst düzey ligde üst düzey olacaksa bir hakem metodolojik hata yapmaması lazım. Direkt - endirekt serbest vuruşu ayıramaması 3. Lig hakemlerinin tartışması olur. Bazı temel pozisyonlarda faul verebilmesi lazım. Eksik bir tarafı var. Alıp eline kitabı çalışması lazım. Yoksa kendisi zarar görür, kariyeri yıpranır. Bu kadar hata yapılmaması lazım.

Bahattin Duran: Şampiyonlar Ligi maçları izlesin, sezon bittikten sonra Dünya Kupası maçlarını kaçırmadan izlesin. Hiç kaçırmasın.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)