Kurban Bayramı’nda 7 sakin rota önerisi

Kurban Bayramı resmi tatil kapsamında 26 Mayıs Çarşamba, 27 Mayıs Perşembe, 28 Mayıs Cuma ve 29 Mayıs Cumartesi günlerini kapsıyor. 30 Mayıs Pazar günü de eklendiğinde tatil 5 güne çıkıyor.

Yapılacak bir açıklamayla birlikte haftanın ilk iki günü (23-24 Mayıs) de eklenirse bu kez tatilin toplam 9 güne uzaması bekleniyor.

İstanbul’dan kısa sürede ulaşabileceğiniz sakin rotaları ve ailece yapılacak aktiviteleri sizler için derledik.

Otel ve ulaşım rezervasyonlarını erkenden yapmanın hem maliyeti düşüreceğini hem de yer bulma sorununu önleyeceğini hatırlatarak, Türkiye'deki 7 farklı huzur rotasını paylaşıyoruz.

EGE VE AKDENİZ’DE SAKİN KAÇIŞ NOKTALARI

ALAÇATI, İZMİR

İstanbul’dan ulaşım: İstanbul’dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na uçakla yaklaşık 1 saat 15 dakika; ardından 1 saat 15 dakika araç veya servis ile Alaçatı’ya ulaşabilirsiniz. Otobüsle yaklaşık 11-12 saat sürüyor.

Ne yapılır?: Rüzgar sörfü, taş evlerin keşfi, butik kafelerde kahvaltı ve akşam üzeri sokaklarda yürüyüş. Alaçatı’nın meşhur pazarlarını ve el yapımı dükkanlarını gezebilirsiniz.

Çocuklu ailelere öneriler: Sokaklarda bisiklet turu ve plajda kum oyunları çocuklar için keyifli olacaktır.

BOZCAADA, ÇANAKKALE

İstanbul’dan ulaşım: Çanakkale merkeze otobüsle yaklaşık 6-7 saat, ardından Geyikli’den feribotla 30 dakika. Uçakla Çanakkale Havalimanı’na da ulaşabilirsiniz.

Ne yapılır?: Sessiz sahillerde dinlenme, üzüm bağlarını ziyaret, adanın tarihi Rum evlerini keşfetmek ve sahil kafelerinde gün batımını izlemek.

Çocuklu ailelere öneriler: Plaj ve sahil yürüyüşleri ile birlikte kısa adacık gezileri çocuklar için eğlenceli bir aktivite olabilir.

GÖCEK, MUĞLA

İstanbul’dan ulaşım: Dalaman Havalimanı’na uçakla 1 saat 15 dakika, havalimanından Göcek’e 20 dakika araç ile ulaşım. Otobüsle yaklaşık 12-13 saat sürüyor.

Ne yapılır?: Yat turu, tekneyle saklı koyları keşfetme, su sporları, sahil restoranlarında deniz ürünleri tadımı. Göcek Marina’da yürüyüş ve alışveriş de yapılabilir.

Çocuklu ailelere öneriler: Kısa tekne turları ve sakin koylarda yüzme, çocuklar için eğlenceli olabilir.

KARADENİZ VE İÇ ANADOLU’NUN DOĞA CENNETLERİ

UZUNGÖL, TRABZON

İstanbul’dan ulaşım: Trabzon Havalimanı’na uçakla 1 saat 40 dakika; havalimanından araçla yaklaşık 1 saat 15 dakika. Otobüsle 14-15 saat sürüyor.

Ne Yapılır?: Göl çevresinde yürüyüş ve bisiklet turları, çay bahçelerinde kahvaltı, yayla köylerini ziyaret. Fotoğraf tutkunları için doğal manzaralar ve göl kenarı mükemmel bir seçenek.

Çocuklu ailelere öneriler: Göl kenarında kısa yürüyüşler ve bisiklet turu çocuklarla yapılabilecek güvenli aktiviteler sunar.

ABANT, BOLU

İstanbul’dan ulaşım: İstanbul’dan araçla yaklaşık 3-3,5 saat. Otobüs ile yaklaşık 4-5 saat sürüyor.

Ne yapılır?: Göl etrafında yürüyüş, bisiklet turu, piknik, ahşap bungalovlarda konaklama. Doğa yürüyüşleri ve fotoğraf çekimleri için ideal.

Çocuklu ailelere öneriler: Piknik ve göl etrafında kısa yürüyüşler çocuklar için eğlenceli ve rahatlatıcı olur.

AMASRA, BARTIN

İstanbul’dan ulaşım: İstanbul’dan araçla yaklaşık 6-7 saat, otobüsle 8-9 saat sürüyor.

Ne yapılır?: Amasra Kalesi’ni gezmek, küçük plajlarda dinlenmek, sahil boyunca yürüyüş yapmak, deniz ürünleri restoranlarında lezzetli yemekler tatmak, tarihi çarşıyı ve eski taş evleri keşfetmek de unutulmaz deneyimler sunuyor.

Çocuklu ailelere öneriler: Çocuklar sahil yürüyüşleri yaparak ve küçük plajlarda oyun oynayarak keyifli vakit geçirilebilir.

KAPADOKYA, NEVŞEHİR

İstanbul’dan ulaşım: Nevşehir Kapadokya Havalimanı’na uçakla yaklaşık 1 saat 20 dakika; havalimanından Göreme veya Ürgüp’e araçla 40 dakika. Otobüsle 10-11 saat sürüyor.

Ne yapılır?: Sabah balon turu, peri bacalarını ve vadileri keşfetme, yer altı şehirlerini ziyaret, at veya ATV turları. Kapadokya’nın butik otellerinde konaklayarak eşsiz manzaraların tadını çıkarabilirsiniz.

Çocuklu ailelere öneriler: Vadilerde kısa ve güvenli yürüyüşler, at turu ve seramik atölyeleri çocuklar için unutulmaz olabilir.