TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza yaşandı.
Kocaeli’nin Dilovası ilçesi geçişinde yolcu otobüsü, tır ve hafif ticari araç kazaya karıştı.
Ankara istikametinde yaşanan korkunç kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılara müdahale
Sağlık ekipleri, kazadaki çok sayıda yaralılara ilk müdahalede bulundu.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, kazada araçlardaki toplam 9 kişinin yaralandığı belirlendi.
Yaralılardan otobüs şoförü Hidayet Uzbey'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Ankara istikameti ulaşıma kapandı
Ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürerken, kaza nedeniyle TEM’in Ankara istikameti ulaşıma kapandı.
1,5 kapalı kaldı
Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından, yaklaşık 1,5 saat Ankara yönü ulaşıma kapalı kalan yol, tekrar açıldı.
Kazada yara almayan tır ve hafif ticari aracın sürücüleri ifadeleri için polis merkezine götürüldü. Araçlardaki diğer yolcular da çağrılan başka bir otobüsle gidecekleri yere doğru yola çıktı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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