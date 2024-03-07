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Sağlık ekipleri sevk edildi: TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza

Sağlık ekipleri sevk edildi: TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza Yolcu otobüsü, tır ve ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının ardından Ankara istikameti trafiğe kapandı. Kazada yaralananlar için olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.