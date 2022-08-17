Sahibine yardım eden kedi, sosyal medyada binlerce beğeni aldı

Sosyal medyada yayınlanan bir kedi videosu izleyenlerin içini ısıttı. Gönderide kedinin sahibine yardım etmek için hareketsiz durduğu anlar beğeni yağmuruna tutuldu.

İnsanların köpeklerle birlikte can dostu olarak bilinen kediler, başına buyruk halleriyle biliniyor.

Oysa ki sosyal medyada yayınlanan bir video, bu durumun tam tersi olduğunu gösterdi.

Sahibine yardım etmek için yerinden kımıldamadı

Nereden paylaşıldığı belli olmayan videoda, kedinin sahibine yardım etmek için hareketsiz durduğu görüldü.

Paylaşılan video kısa sürede binlerce beğeni aldı.

O anlar kameralara böyle yansıdı...

Sahibine yardım etmek için hareketsiz duran kedi kamerada VİDEO

