Petrol
91.97
-0.40%
Euro
18.2541
0.05%
Dolar
17.9627
0.27%
Altın
1.022
0.07%
Borsa
2938
0.85%
Bitcoin
427.654
-1.18%
BTXN Coin
6.09
-1.45%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Sahibine yardım eden kedi, sosyal medyada binlerce beğeni aldı

    Sosyal medyada yayınlanan bir kedi videosu izleyenlerin içini ısıttı. Gönderide kedinin sahibine yardım etmek için hareketsiz durduğu anlar beğeni yağmuruna tutuldu.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2022 - 15:49
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 15:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sahibine yardım eden kedi, sosyal medyada binlerce beğeni aldı

    İnsanların köpeklerle birlikte can dostu olarak bilinen kediler, başına buyruk halleriyle biliniyor.

    Oysa ki sosyal medyada yayınlanan bir video, bu durumun tam tersi olduğunu gösterdi.

    Sahibine yardım etmek için yerinden kımıldamadı

    Nereden paylaşıldığı belli olmayan videoda, kedinin sahibine yardım etmek için hareketsiz durduğu görüldü.

    Paylaşılan video kısa sürede binlerce beğeni aldı.

    O anlar kameralara böyle yansıdı...

    Sahibine yardım etmek için hareketsiz duran kedi kamerada VİDEO

    Sahibine yardım eden kedi, sosyal medyada binlerce beğeni aldı #1


    İlginizi Çekebilir

    MFÖ uzun bir aradan sonra buluştu
    Magazin

    MFÖ uzun bir aradan sonra buluştu

    Genç iş insanı bulduğu yeni kripto projesini açıklıyor!
    BTCPrime

    Genç iş insanı bulduğu yeni kripto projesini açıklıyor!

    İkinci bebeğine hamile Fahriye Evcen'den bikinili poz
    Magazin

    İkinci bebeğine hamile Fahriye Evcen'den bikinili poz

    Görüş Bildir